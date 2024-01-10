Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı fırtına ve kar yağışının yanı sıra düşük görüş sebebiyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran fırtına ve kar yağışının yanı sıra düşük görüş deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Boğaz trafiği saat 10.10 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.



Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir atma bölgelerinde beklemeye başladı.