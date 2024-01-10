DEVA Partisi'nden yerel seçim kararı: İttifak yapacak mı?

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, yerel seçimlere doğru süreç daralırken yapmış olduğu görüşmelerin olumsuz yönde sonuçlanmasıyla seçime ittifak kurmadan kendi kadrolarıyla gireceklerini kaydetti.

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Türkiye bir kez daha seçimlere hazırlanıyor. Seçmenler 31 Mart'ta sandığa gidecek. Bu kapsamda siyaset arenasında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

AK Parti'de hazırlıklar tamamlandı. 15 Ocak tarihinde geriye kalan illerin adayları kamuoyuyla paylaşılacak.

Muhalefette ise ittifak arayışı devam ediyor. Genel seçimlerde 6'lı masa etrafında toplanan parti liderleri, şimdilerde ittifak kuramıyor.

İyi Parti'nin ardından ittifaka bir veto da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi.

Gaziantep'te basın toplantısı düzenleyen Babacan, "Duymayan kalmamıştır ama ben yine de buradan söyleyeyim. Duymayan varsa duysun, bilmeyen varsa öğrensin. DEVA Partisi önümüzdeki 31 Mart seçimlerine kendi adıyla, kendi logosuyla ve kendi adaylarıyla giriyor." ifadelerini kullandı.

"Biz hata yapmışız, Sayın Kılıçdaroğlu haklıymış..."

Babacan, bu süreçte görüşmeler gerçekleştirdi.

Ancak toplantılarda istediği sonucu alamayınca seçime ittifaksız girme kararlarını resmen ilan etmiş oldu.

Babacan, geçtiğimiz günlerde ise yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı yaptıkları yarışta en önemli argümanlardan bir tanesinin yanlış olduğuna kanaat getirip de 'Ya biz hata yapmışız, Sayın Kılıçdaroğlu haklıymış. Gerçekten daha büyük birliktelik gerekliymiş' noktasına gelirler mi, bizimle tekrar görüşürler mi? Ben o ihtimali çok zayıf görüyorum. Çünkü çok kısa bir zaman içerisinde kendileriyle çelişme durumu olacak."