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Bizim Toptan, g2m ile güçlerini birleştirdi!

Bizim Toptan, g2m ile güçlerini birleştirdi!

Bizim Toptan Türkiye genelinde dağıtım ve lojistik faaliyetleri yürüten g2m’yi bünyesine kattı. Bizim Toptan Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Balcı: Çok kanallı satış ağımıza g2m’nin depo, dağıtım ve profesyonel EDT tecrübesi de eklendi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bizim Toptan, bağlı bulunduğu Yıldız Holding’in Ev Dışı Tüketim sektöründeki şirketi g2m ile güçlerini birleştirdi. Bizim Toptan Türkiye genelinde dağıtım ve lojistik faaliyetleri yürüten g2m’yi bünyesine kattı.

Yıldız Holding’in yüzde 90’ına sahip olduğu g2m hisselerinin tamamını hisse karşılığında devralan Bizim Toptan, bu işlem ile ödenmiş sermayesini 60 milyon liradan 80 milyon 476 bin 74 liraya yükseltti.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Türkiye genelinde profesyonel mutfak ve işletmelere yönelik dağıtım ve lojistik faaliyetleri yürüten g2m bu birleşmeyle birlikte faaliyetlerine daha güçlü şekilde devam ederken, şirketin tüzel kişiliği ise yeni ortaklık yapısıyla beraber aynı şekilde korunacak.

"EDT alanında açık ara lideriz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizim Toptan Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Balcı, "Ülkemizin pazar erişimi en yüksek, en fazla işletmeye dokunan, en yaygın organize toptan marketiyiz. Bu konumumuz; 40 yılı geçen EDT sektörü tecrübesiyle birlikte çok geniş bir satış ve distribütörlük ağı bulunan g2m’nin bünyemize katılmasıyla daha da güçlendi. İki şirketin ürün portföyü, müşteri erişimi, depolama, tedarik ve lojistik kabiliyetlerinin birleşmesi ile daha kapsamlı bir faaliyet alanına sahip olduk." ifadelerini kullandı.

Balcı, toptan satış fiyatlarıyla müşterilerine sundukları gıdadan temizliğe binlerce üründen oluşan portföylerinin, g2m’nin özel markalı ürünleri ve distribütörlük hakkına sahip olduğu ulusal ve uluslararası markaların eklenmesiyle daha da genişlediğini belirterek, "Çok kanallı satış ağımıza g2m’nin depo, dağıtım ve profesyonel EDT tecrübesi de eklendi. Yeni yapılanmayla birlikte ülkemizde EDT sektöründe açık ara lider konumda yer alıyoruz. Bu birleşmenin başta ülkemiz ve milletimiz olmak üzere Bizim Toptan, Yıldız Holding ve g2m ile tüm paydaşlar için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

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