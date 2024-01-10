İki gözünde görme kaybı yaşayan yaşlı kadın tekrardan sağlığına kavuştu

Denizli’de yaşayan 95 yaşındaki kadın gözündeki katarakt nedeniyle bir süredir görme kaybı yaşıyordu. Yaşlı kadın, başarılı operasyonun ardından tekrardan görme yeteneğini kazanmasıyla kendi işlerini rahatlıkla yapabildiğini ifade etti.

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Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki Ümmühan Köroğlu, bir süredir iki gözünde görme engeli yaşıyordu. Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi bulunan Göz Doktoru Tunahan Akyol’a giderek muayene olan kadının iki gözünde nigra katarakt, yaşlılarda sık rastlanılan pex sendromu ve zonül zafiyeti rahatsızlıklarının olduğu belirlendi. Yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alınan 95 yaşındaki Köroğlu, tekrardan görme kabiliyeti kazandı. Görme engeli nedeniyle kişisel işlerini yapmakta dahi zorlandığını ifade eden Köroğlu, “Artık rahatça görebiliyorum. Televizyon izleyebiliyorum. Yemeklerimi kendim pişirip yiyebiliyorum. Yürüyüşlerimde görmediğimden dolayı büyük sıkıntı çekiyordum. Önceden kendi işlerimi yapamıyordum. Görebilmek çok güzel, karanlıktan kurtuldum. Beni sağlığıma kavuşturan Doktor Tunahan Akyol’a ve ameliyat ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

“Tamamen görme kaybı yaşıyordu, artık rahatça görebiliyor”

Ümmühan Köroğlu’nun yapılan ilk muayenesinde her iki gözde nigra katarak, pex sendromu ve zonül zaafiyeti olduğunu ifade eden Göz Doktoru Tunahan Akyol “Ümmühan teyzemiz, tamamen görme kaybı yaşamaktaydı. Cerrahi ekibimizin yardımlarıyla çok başarılı bir katarak cerrahisi, fakoemülsifikasyon, göz içi mercek, intraokuler lens implantasyonu geçirdi. Birinci hafta yaptığımız kontrolünde artık rahatça görebildiğini, kendi işlerini yapabildiğini söyledi. Bizde çok sevindik. Ümmühan teyzemize sağlıklı uzun yıllar temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.