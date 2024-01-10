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İzmir'de eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen kadın için karar verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen kadın için karar verildi

İzmir'in Bornova ilçesinde kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

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Dünkü olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemi tamamlanan Ş.B. (47) ile oğlu Ç.G. (18) adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ş.B. sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ç.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazım Dirik Mahallesi'ndeki apartman dairesine ihbar üzerine giden polis ekipleri, Fırat B'yi bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu. Kocasını bıçakla öldürdüğü öne sürülen Ş.B. ile Ş.B'nin eski eşinden olan oğlu Ç.G. gözaltına alınmıştı.

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