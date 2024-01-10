Kayıp şahıs 4 gün sonra mezarlıkta bulundu

Karabük'te 4 gündür kayıp olarak aranan 45 yaşındaki Cavit Kirendibi, mezarlıkta bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Cavit Kirendibi'nin ailesi polise ihbarda bulundu. Kirendibi'nin bulunması için polis, jandarma, AFAD ekipleri arama başlatırken, Kirendibi evinden 3 kilometre uzakta yer alan Beşbinevler mezarlığında bulundu.



4 gün sonra bulunan Kirendibi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.