BIST 7.815
DOLAR 29,97
EURO 32,85
ALTIN 1.964,46
HABER /  GÜNCEL

Kayıp şahıs 4 gün sonra mezarlıkta bulundu

Kayıp şahıs 4 gün sonra mezarlıkta bulundu

Karabük'te 4 gündür kayıp olarak aranan 45 yaşındaki Cavit Kirendibi, mezarlıkta bulundu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Cavit Kirendibi'nin ailesi polise ihbarda bulundu. Kirendibi'nin bulunması için polis, jandarma, AFAD ekipleri arama başlatırken, Kirendibi evinden 3 kilometre uzakta yer alan Beşbinevler mezarlığında bulundu.

4 gün sonra bulunan Kirendibi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti
Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Beşiktaş, Jonas Svensson'u kadrosuna kattı
Beşiktaş, Jonas Svensson'u kadrosuna kattı
DEVA Partisi'nden yerel seçim kararı: İttifak yapacak mı?
DEVA Partisi'nden yerel seçim kararı: İttifak yapacak mı?
Türkiye'nin ilk güzel sanatlar ilkokulu ve ortaokulu Ankara'da açılacak!
Türkiye'nin ilk güzel sanatlar ilkokulu ve ortaokulu Ankara'da açılacak!
İzmir'de eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen kadın için karar verildi
İzmir'de eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen kadın için karar verildi
Bizim Toptan, g2m ile güçlerini birleştirdi!
Bizim Toptan, g2m ile güçlerini birleştirdi!
İki gözünde görme kaybı yaşayan yaşlı kadın tekrardan sağlığına kavuştu
İki gözünde görme kaybı yaşayan yaşlı kadın tekrardan sağlığına kavuştu
Güneş enerjisinin antifrizini değiştirmek isterken çatıdan otomobilin üzerine düştü
Güneş enerjisinin antifrizini değiştirmek isterken çatıdan otomobilin üzerine düştü
FOX dizisi Yabani'ye öyle biri geliyor ki tüm dengeler değişecek
FOX dizisi Yabani'ye öyle biri geliyor ki tüm dengeler değişecek
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Hakime uçarak saldıran sanık 4 yıla mahkum edildi!
Hakime uçarak saldıran sanık 4 yıla mahkum edildi!