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Halk TV'de rezil gece! Şirin Payzın, komünist başkana bakın ne nedi

Fatih Maçoğlu'nun CHP'nin kalesi olarak nitelenen Kadıköy'den aday olması CHP'ye yakın gazetecileri rahatsız etti. Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu "Sözüm Var" programına konuk olan Maçoğlu adeta linç edildi. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, hem bu konuyu hem de gündemde yer alan diğer konuları canlı yayında değerlendirdi.

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'Komünist Başkan' olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu'nun, CHP'nin kalesi olarak nitelenen Kadıköy'de Türkiye Komünist Partisi Kadıköy Belediye Başkan adayı olması CHP'ye yakın gazetecilerde rahatsızlığa yol açtı. Halk TV'de "Sözüm Var" programına konuk olan Maçoğlu, gazetecilerin hücumuna uğradı.

Sunucu Payzın, "Ne alakası var. Kadıköy'le Fatih Maçoğlu'nun ne alakası var. İstanbullu değil" yorumunda bulundu.

Payzın "Neden iktidar değil de muhalefeti zorlamaya çalıştığınız konusu sosyal medyada tartışılıyor. Taş yerinde ağırdır niye orada kalmıyorsunuz?" dedi.

Hepsini ve gündemde yer alan diğer konuları Hadi Özışık canlı yayında değerlendirdi.

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