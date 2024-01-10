Ali Babacan partisinin Gaziantep adaylarını açıkladı

Tüm illerde seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, partisinin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Babacan, listesini açıklamasının ardından adaylar için; "Belediye deyince gözünde dolar işareti belirmeyen arkadaşlar bunlar" ifadelerini kullandı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim çalışmalarına hız kazandırdı. Çalışmalar kapsamında Gaziantep'e ziyarette bulunan Babacan, partisinin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

"Duymayan kalmamıştır herhalde ama ben buradan bir kez daha söyleyeyim, DEVA Partisi tüm illerde kendi adaylarıyla seçime girecek" diyen Babacan, aday listesini açıkladı. Babacan adayları için "Belediye deyince gözünde dolar işareti belirmeyen arkadaşlar bunlar" dedi.

Buna göre;

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Ekrem Kurt

Araban Belediye Başkan adayı: Ferit Karataş

İslahiye Belediye Başkan adayı: Bekir Yücel

Oğuzeli Belediye Başkan adayı: Mehmet Bozkurt

Şahinbey Belediye Başkan adayı: Bekir Saltan

Şehitkamil Belediye Başkan adayı: Okan Kısacık