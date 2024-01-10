Ali Babacan partisinin Gaziantep adaylarını açıkladı

Tüm illerde seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, partisinin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Babacan, listesini açıklamasının ardından adaylar için; "Belediye deyince gözünde dolar işareti belirmeyen arkadaşlar bunlar" ifadelerini kullandı.Abone ol
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim çalışmalarına hız kazandırdı. Çalışmalar kapsamında Gaziantep'e ziyarette bulunan Babacan, partisinin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
"Duymayan kalmamıştır herhalde ama ben buradan bir kez daha söyleyeyim, DEVA Partisi tüm illerde kendi adaylarıyla seçime girecek" diyen Babacan, aday listesini açıkladı. Babacan adayları için "Belediye deyince gözünde dolar işareti belirmeyen arkadaşlar bunlar" dedi.
Buna göre;
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Ekrem Kurt
Araban Belediye Başkan adayı: Ferit Karataş
İslahiye Belediye Başkan adayı: Bekir Yücel
Oğuzeli Belediye Başkan adayı: Mehmet Bozkurt
Şahinbey Belediye Başkan adayı: Bekir Saltan
Şehitkamil Belediye Başkan adayı: Okan Kısacık