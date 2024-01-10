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İstanbul barajlarında son durum Doluluk oranı yüzde 55’in üzerine çıktı

İstanbul barajlarında son durum Doluluk oranı yüzde 55’in üzerine çıktı

İstanbul’da 2023’ün son günlerinin yağışlı geçmesinin de etkisiyle barajlardaki doluluk oranındaki artış sürüyor. İSKİ verilerine göre; İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 55,31 olarak ölçüldü. Bu oran, geçen aylarda yüzde 16’ya kadar düşmüştü.

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İstanbul’da kurak geçen yaz ve sonbahar mevsimlerinin ardından, kasım ayında başlayan yağmurlarla birlikte dolmaya başlayan baraj göllerindeki su seviyesi hızla yükselmeye devam ediyor.

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İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde bugün itibariyle yüzde 55,31’e kadar yükselen baraj doluluk oranları, 1 ay önce yüzde 52,11, 2 ay önce yüzde 31,03, 3 ay önce ise yüzde 18,59 olarak ölçülmüştü.

Barajların ortak doluluk oranları geçen aylarda yüzde 16’ya kadar gerilemişti.

İstanbul’a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Alibeyköy Barajı’nda bir dönem yüzde 12’ye kadar düşen doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 64,5 olarak ölçüldü.

Kuraklık nedeniyle doluluk oranı, yüzde 2.92’ye kadar gerileyen Sazlıdere Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 38.22’ye ulaştı.

İstanbul’un doluluk oranı en yüksek barajı ise, Elmalı Barajı oldu.

Kuraklık döneminde yüzde 20’li seviyelere kadar gerileyen Elmalı barajındaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 88.62 olarak ölçüldü.

İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları şöyle:

Elmalı: % 88.62

Ömerli: %73.53

Darlık: % 67.19

Alibeyköy: % 64.5

Istrancalar: % 46.37

Büyükçekmece: % 46.64

Terkos: % 46.21

Kazandere: % 44.14

Sazlıdere: % 38.22

Papuçdere: % 26.92

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