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Cepler bayram edecek! Banka duyurdu emekli promosyonu 15 bin TL oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cepler bayram edecek! Banka duyurdu emekli promosyonu 15 bin TL oldu

Bankalar emekli promosyonlarını güncellemeye başladı. Bu doğrultuda ING Türkiye'ye emekli maaşını taşıyan emekliler 15 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

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ING Türkiye, emeklilere yönelik promosyon tutarını yükseltti. Bankadan yapılan açıklamaya göre emekli maaşını ING Türkiye’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 10 bin TL’ye varan nakit promosyon elde edebiliyor.

Emekli maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 5 bin TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 15 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan faydalanabiliyor.

 Emekli maaşını ING’den almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 3 bin 500 TL’ye kadar ise 6 bin TL; 3 bin 500 TL- 7 bin 500 TL arası ise 7 bin TL; 7 bin 500-10 bin TL arası ise 9 bin TL; 10 bin TL ve üzeri ise 10 bin ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor.

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