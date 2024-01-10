Bahçeli'den Fatih Camisi imamının bıçaklanmasına sert tepki: Karanlık bağlantılarının aydınlatılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Camisi imamı Galip Usta'nın bıçaklanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "Alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Camii imamının bıçaklanmasıyla ilgili sert tepki gösterdi.

Bahçeli, "Alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Geçtiğimiz pazartesi günü menfur bir saldırıda yaralanan İstanbul Fatih Camii İmamı Sayın Galip Usta ile birlikte cami cemaatinden Sayın Bilal Erdem’e özellikle şifalar temenni ediyorum. Bu kapsamda alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum.