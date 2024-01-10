AK Parti Elazığ'da kavga iddiası! 'Belediye Başkanı ile Milletvekili birbirine girdi'

AK Parti ile ilgili flaş iddia. AK Partili Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'ya saldırdığı öne sürüldü. Kavgaya polis müdahale etmiş.

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Elazığ'da AK Partililer arasında kavga iddiası gündeme bomba gibi düştü. Elazığonline.com'un haberine göre, seçim için yapılan toplantıda herkes sırayla söz alıp çalışmalar hakkında görüş ve önerilerini sunarken, söz sırası milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'ya geldi.

Nazırlı konuşmasında, seçimle ilgili bir yol haritası çizeceğini, ortak bir yol haritası oluşturacağını ve bu doğrultuda çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

'Sen kimsin' dedi su şişesi fırlattı

Nazırlı'nın bu sözleri üzerine Elazığ Belediye Başkan Şahin Şerifoğulları sinirlenerek, "Sen kimsin ki yol haritası belirleyeceksin bana. Ben seni tanımıyorum. Sen benimle gezmeyeceksin, yanımda görünmeyeceksin." diyerek Nazırlı'ya su şişesi fırlattı.

Polis müdahale etti

Bunun üzerine ikili birbirine girdi. Başkan Şerifoğulları’nın ekibinin içeri girmesiyle salonun iyice karıştığı ve polisin müdahalede bulunduğu öğrenildi. Polisin parti binasına giriş çıkışları yasakladığı, parti binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı gelen bilgiler arasında.