Babacan, Tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir'i ve ona yumruk atan Ege Akersoy'u çaya davet etti

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde Tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir'i ve ona yumruk atan cezaevindeki Ege Akersoy'u çaya davet etti.

Abone ol

Deva Partisi Lideri Ali Babacan, Gaziantep'te partisinin aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşünde Kelime-i Tevhid yazılı bayrağın açılması sonucu yaşanan olaylara değinen Babacan, "Ege kardeşim seni de diğer genç arkadaşlarımızı da ayrımcı ideolojilere teslim etmeye hiç niyetimiz yok. İnşallah bir an önce özgürlüğüne kavuşursun. Kavuşursun da o yumruğu attığın İsmail ben, sen ben oturur bir çay içeriz. Ve toplumun mayasında olan birliği beraberliği tüm ülkeye gösteririz. Otururuz ülkemizin yarınlarını konuşuruz Burada söz veriyorum Ege kardeşimize; seni de hiçbir gencimizi de biz bu ayrımcı siyasete teslim etmeyeceğiz" dedi.

Ne olmuştu?

İstanbul’da 1 Ocak’ta düzenlenen “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” yürüyüşünde üzerinde “kelime-i tevhid” yazılı bayrak taşıyan kişiye saldırılmasıyla “hilafet bayrağı” tartışmaları başlamıştı.