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Balon balığı yiyip yoğun bakıma kaldırılan şahıs da taburcu oldu

Balon balığı yiyip yoğun bakıma kaldırılan şahıs da taburcu oldu

Hatay’da balon balığı yedikten sonra fenalaşıp Adana'da hastaneye kaldırılan 7 kişilik aileden yoğun bakımda tedavi gören Müfit Arslan da taburcu oldu.

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2 Ocak’ta İskenderun'da Müfit Arslan, balon balığını ailesiyle birlikte yedi. Kısa süre sonra Müfit Arslan ve 6 kişi rahatsızlandı. Zehirlendiklerinden endişelenen aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Eve gelen sağlık ekipleri tarafından Müfit Arslan, eşi Semire Aslan, kızı Dilan Göktürk, oğlu Gökyüzü Arslan, torunları Aren Arslan ve Eve Göktürk ile Yasenya Arslan ambulanslarla Yeni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Balıktan zehirlendikleri anlaşılan 7 kişi, burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı.
7 kişilik aileden önce damat Gökyüzü Göktürk'ün ardından tedavileri tamamlanan Semire Arslan, gelini Yasenya Arslan, kızı Dilan Göktürk, torunları Aren Arslan ve Eva Göktürk taburcu edildi. Entübe edilen Müfit Arslan ise durumunun iyiye gitmesi üzerine dahiliye yoğun bakıma alındı.

Yaşlı adam da taburcu oldu
Dün Müfit Arslan’ın tedavileri tamamlandı ve yaşlı adam taburcu edildi. Gazetecilere açıklamalarda bulunmayan Arslan’ın İskenderun’a gittiği öğrenildi.

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