Antalya-Konya kara yolunda kar yağışı başladı!

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda aralıklarla kar yağışı başladı.

Abone ol

Akseki-Seydişehir kara yolunda aralıklı olarak kar yağışı başladı. Kar yağışının Akseki’nin Yarpuz Mahallesi'nden sonra Battı Çıktı mevkiinde başlayıp yaklaşık 10 kilometrelik alanda aralıklarla devam ettiği bildirildi. Bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye kadar ulaşırken, Karayolları Alacabel ekipleri çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karı temizleme çalışması başlattı.

Dün akşam saatlerinde saat 18.00 sıralarında başlayan kar yağışı 22.00 sıralarında durdu. Gündüz saatlerinde ise hafif şekilde tekrar başlayan ve aralıklarla devam eden yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor.

Karayolları ekipleri yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ve yolun açık olduğunu bildirdi.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.