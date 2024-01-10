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Soğuk havaya rağmen evlat nöbetine devam ediyorlar!

Soğuk havaya rağmen evlat nöbetine devam ediyorlar!

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, evlat nöbetine soğuk havaya rağmen devam etti.

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Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin eylemi bu hafta da devam etti. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anneler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunarak kararlı bekleyişlerini sürdürüyor.

HDP'den ve PKK'dan çocuğunu isteyen anne Ayten Koçhan, eylemlerine devam edeceklerini ifade ederek, “Ersin’in annesiyim. 8 senedir çocuğum gitmiş, halen haber alamadım. 2 senedir biz eylem yapıyoruz, hala da eylemime devam edeceğim. Ben PKK’dan, HDP’den çocuğumu istiyorum. Yılanın başı HDP’dir. Ersin oğlum beni duyursan dön, yolunuz yol değil. Gelin devletimize sığının. 8 senedir biz evlat hasretine dayanamıyoruz. Baban rahatsız, ben rahatsızım oğlum. Dön, gel teslim ol. Lanet gelsin HDP’ye, lanet gelsin PKK’ya. Yeter bu anneler ağladı. Biz daha dayanamıyoruz evlat hasretine. Kim onlara destek veriyorsa hepsine lanet olsun. Bizim bu yüreğimizdeki acı onların yüreğine girsin. Yeter, biz evlat hasretine dayanamıyoruz oğlum, dön. Gelin teslim olun. Bizden ne istiyorlar? Bu Kürt, Türk davası değil, bu Ermeni davasıdır oğlum. Gelin teslim olun. Yeter onlara hizmet ettiniz, ananıza, babanıza yapın. Gelin teslim olun” dedi.

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Aladdin Koçhan da, “Ersin’in babasıyım. 8 yıldır oğlumu Bursa’dan götürmüşler. Ersin oğlum neredeysen, duyuyorsan sesimizi çık gel. Daha yeter onların emrinde gezdiğin, onlara kölelik ettiğin. Ananın, babanın yanında otur. Neredeysen dön gel” çağrısında bulundu.

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