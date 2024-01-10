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27 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu!

27 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

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Olay, Tepebaşı Mahallesi 606. Sokakta meydana geldi. Yakınları İzzeddin Dilkeş’ten (27) haber alınmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kapının açılmaması üzerine balyoz yardımıyla içeri girerken Dilkeş'i yatağında hareketsiz olarak gördü.

Hayatını kaybettiği belirlenen gencin, cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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