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Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek için istenen ceza belli oldu

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek için istenen ceza belli oldu

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Gizem Bağdaçiçek hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Gizem Bağdaçiçek’in “zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

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Onlyfans isimli sosyal medya platformuna yüklediği içerikleriyle tanınan sosyal medya fenomeni Gize Bağdaçiçek hakkındaki soruşturma tamamlandı. Bağdaçiçek sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüyle ilgili yapılan şikayetler nedeniyle 7 Aralık’ta gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şikayeti yapılan sosyal medya hesabının Gizem Bağdaçiçek’e ait olduğunun belirlendiği anlatıldı.

Şüpheli Gizem Bağdaçiçek hakkında ifadesinin alınması için talimat yazıldığı ancak kendisine ulaşılamaması nedeniyle yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

“Bu paylaşımlardan pişmanım" 

Yakalama kararının ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirilen Gizem Bağdaçiçek ifadesinde, "Bana göstermiş olduğunuz sosyal medya hesabı bana aittir. Sözkonusu paylaşımları ben yaptım. Ancak kötü bir amacım yoktu.” dedi.

Paylaştığı bazı sözlerin, kendisine ait olmadığını, İslam dinini aşağılamak gibi bir niyeti olmadığını söyleyen Bağdaçiçek, “Sosyal medyada mizah amaçlı paylaşımlar yaptım. Bu paylaşımlardan dolayı pişmanım. Yine dosyada göstermiş olduğunuz ikinci sosyal medya hesabı bana ait değil. Benim fotoğrafım kullanılarak adıma açılmış bir hesap.” dedi.

1 yıl 9 ana kadar hapsi istendi 

İddianamede sosyal medya hesabından şüphelinin yapmış olduğu paylaşımların, İslam dinini ve dini değerleri alenen aşağılayacak nitelikte olduğu ve sözkonusu paylaşımların kamu barışını bozmaya elverişli olduğu değerlendirildi.

İddianamede, Gizem Bağdaçiçek’in “zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 1 yıl 9 ayakadar hapisle cezalandırılması istendi.

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