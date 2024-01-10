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Marketlerde 25 TL’ye satılıyor! Bedava dağıtıyor alan yok

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Marketlerde 25 TL’ye satılıyor! Bedava dağıtıyor alan yok

Hatay’da tarla fiyatı 2 TL’ye kadar düşen ve lüks marketlerde 25 TL’ye satılan mandalina ağaç diplerinde çürümeye bırakıldı. Üreticiler, bedava dağıtsa da ürünleri toplayacak vatandaş bulamıyor.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkım yaptığı Hatay’ın verimli topraklarında yetişen narenciyede bu yıl ürün bereketi yaşanıyor. Hasadın başlamasıyla birlikte mandalina fiyatı bahçede 2 TL’ye kadar düştü.  Büyükşehirlerde lüks marketler de mandalina fiyatı 25 TL’ye kadar çıkarken, bu durumdan en olumsuz etkilenen de üreticiler oldu. 

Narenciye üreticisi Sinan Bayraktaroğlu, ürünün dalda kalması durumunda ağacın önümüzdeki yıl ürün vermeyeceğine dikkat çekerek, “İç ve dış piyasada alıcı bulamayan mandalinayı, gördüğünüz gibi ağaç başında çürümeye terk ettik. 1 yıllık beklentimiz heba oldu gitti. Gübreye ve sulama suyuna vereceğimiz parayı bir taraf bırakalım, budanması, toprağın sürülmesi işçiye verdiğimiz para zarar üstüne zarar. Meyve ağaç başında kalsa seneye tutmaz. Tabana dökülse ağacın hastalanmasına neden olur. Bedava alın götürün diyorum ona da gelen yok. Yetkililer biran önce bu olumsuzluğa çare bulması gerekiyor. Şu ana kadar, Erzin’deki narenciyenin yüzde 50’si toplanmadı ve ne yapacağımızı da bilemiyoruz. Narenciyeye güvenerek borçlandık, önümüzdeki yıl ise akıbetinin ne olacağı da bilinmiyor” dedi.

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