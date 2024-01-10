Transfer resmen açıklandı! Leonardo Bonucci, Fenerbahçe forması giyecek! İşte kazanacağı ücret

Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlandığını ve futbolcunun bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı. Almanya'nın Union Berlin takımında forma giyen İtalyan yıldız ile 6 aylık kontrat imzalanacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Haziran 2024'e kadar sarı lacivertli takıma imza atacak olan Leonardo Bonucci, 1.2 milyon Euro kazanacak.

Bonucci geçtiğimiz yaz Juventus ile yollarını ayırmış ve Alman takımıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Union Berlin'de 10 maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu, 723 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.

"Bugün saat 18.30’da İstanbul'da"

Sport Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaştığı bilgilere göre; Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Leonardo Bonucci ve Temsilcisi bugün saat 18.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda olacak. İtalyan stoperi taşıyacak uçak Torino’ya hareket etti.