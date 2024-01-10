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İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'dan dikkat çeken seçim açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'dan dikkat çeken seçim açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin konuştu. Zorlu "Bütün illerimizde, ilçelerimizde İYİ Parti'nin yetişkin, yetkin kadrolarıyla milletimizin karşısında olacağız." dedi.

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Zorlu, partinin Niğde İl Başkanlığınca düzenlenen Genişletilmiş İl, İlçe Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Son seçimlerden sonra milletin İYİ Parti'ye uyarı mesajı verdiğini aktaran Zorlu, bunu yaparken İYİ Parti'yi gözden çıkarmadığını, gelecek siyaset dönemi için yeniden değerlendirebileceği mesajını da verdiğini belirtti. 

"Önümüzdeki süreçte hatta aylarda seçmenimizin, Niğde'deki bir seçmenimizin Naim Bey'in adaylığının ne kadar değerli olacağını hissedeceği bir sürece adım atacağız." ifadelerini kullanan Zorlu şunları kaydetti:

"Bu yanlış siyaset modeline karşı çıkıyoruz"

"Bunu hep birlikte yaşadığımız gün de İYİ Parti'nin inşallah 2028'de iktidar yolculuğunu hep birlikte görmüş olacağız.  Bu kararımızın herhangi bir kesime tırnak içinde o kavramı bize isnat ettikleri için söylüyorum, bir düşmanlık, husumetle ilgisi yoktur. Kararımızın özbeöz gerekçesi, büyük Türk milletidir. Biz milletimizin sürekli bir tarafın kazanan, sürekli bir tarafın kaybeden olduğu, böyle bir tabloda yaşamasını istemiyoruz artık. Bu yanlış siyaset modeline karşı çıkıyoruz. Bu amaçla inşallah bütün illerimizde, ilçelerimizde İYİ Parti'nin yetişkin, yetkin kadrolarıyla milletimizin karşısında olacağız."

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