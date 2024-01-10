BIST 7.824
DOLAR 29,97
EURO 32,82
ALTIN 1.957,88
HABER /  GÜNCEL

Motosikletiyle palmiye ağacına çarpan 16 yaşındaki Harun'dan 2 gün sonra acı haber

Motosikletiyle palmiye ağacına çarpan 16 yaşındaki Harun'dan 2 gün sonra acı haber

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Harun Tümbül 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Abone ol

Kaza, Hasan Ali Yücel Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Manavgat Anaokulu istikametine seyir halindeki 16 yaşındaki Harun Tümbül’ün kullandığı 07 BAP 515 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarptı. Kazada ağır yaralanan Harun Tümbül kaldırıldığı Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Harun Tümbül’ün cenazesi Dolbazlar Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Burdur'da bir haftada yakalanan 14 şüpheli tutuklandı
Burdur'da bir haftada yakalanan 14 şüpheli tutuklandı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Murat Kurum'dan gazetecilere 'Marmaray' sözü
Murat Kurum'dan gazetecilere 'Marmaray' sözü
Urartulardan kalma mezar tarihe ışık tutuyor
Urartulardan kalma mezar tarihe ışık tutuyor
Şüpheli şahsın evinde çok sayıda tabanca ve fişek ele geçirildi
Şüpheli şahsın evinde çok sayıda tabanca ve fişek ele geçirildi
Marius Sumudica, Hatayspor maçında takımın başında olmayacak
Marius Sumudica, Hatayspor maçında takımın başında olmayacak
Karabük'te kar yağışı etkili oluyor
Karabük'te kar yağışı etkili oluyor
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum:  "Halkın sesi, halkın gözüsünüz"
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum:  "Halkın sesi, halkın gözüsünüz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e: Türkiye'yi tanıyacaksınız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e: Türkiye'yi tanıyacaksınız!
Kar ve tipi Ardahan Posof’u esir aldı!
Kar ve tipi Ardahan Posof’u esir aldı!
Mardin’de kontrolden çıkan tır, üç araç ve bir işyerine zarar verdi
Mardin’de kontrolden çıkan tır, üç araç ve bir işyerine zarar verdi
Jonas Svensson: Beşiktaş’ta olduğum için çok mutluyum!
Jonas Svensson: Beşiktaş’ta olduğum için çok mutluyum!