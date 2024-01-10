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Şanlıurfa’da 3 metre derinliğindeki rögara düşen çocuk kurtarıldı

Şanlıurfa’da 3 metre derinliğindeki rögara düşen çocuk kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, 3 metre derinliğindeki rögara düşen çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Büyükyol Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile oyun oynayan Ali U., kapağı tam kapanmayan 3 metre derinliğindeki rögara düştü. Çocuğun çığlıklarını duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye giden itfaiye ekipleri, uzatılan merdiven ile Ali U.'yu bulunduğu yerden çıkardı. Ali U., sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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