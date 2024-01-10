MHP, 55 belediye başkan adayını açıkladı! Mersin'de Serdar Soydan, Manisa'da Cengiz Ergün aday oldu

MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayını açıkladı. MHP, Mersin'de Serdar Soydan'ı, Manisa'da ise Cengiz Ergün'ü aday gösterdi.

Abone ol

MHP, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isimlerini açıkladı.

MHP'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Serdar Soydan oldu.

Serdar Soydan (solda) ve Cengiz Ergün (sağda)

MHP'nin aday çıkardığı 12 il:

Amasya - Bayram Çelik

Bartın - Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu

Bayburt - Hükmü Pekmezci

Çankırı - İsmail Hakkı Esen

Erzincan - Bekir Aksun

Karabük - Rafet Vergili

Karaman - Savaş Kalaycı

Kastamonu - Yüksek Aydın

Kütahya - Alim Işık

Nevşehir - Adnan Doğu

Niğde - Hamdi Doğan

Osmaniye - İbrahim Çenet

MHP'nin 30 büyükşehir ve 29 ilde Cumhur İttifakı ile yerel seçimler için işbirliği yapması bekleniyor.

Serdar Soydan kimdir?

İlk, orta ve lise öğrenimini Mersin'de tamamladıktan sonra 2003 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı fakültede Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler alanında yaptı. Yönetim ve Organizasyon üzerine doktora eğitimini sürdürdü.

Kariyerine uluslararası bir holdingde Dış Hesaplar Uzmanı olarak başladı. Çeşitli sektörlerde yönetici ve Gümrük Müşaviri olarak görev aldı.

Halen eğitim alanında faaliyet gösteren iki kurumun ortağı olarak çalışma hayatında bulunuyor.

Serdar Soydan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı kapsamında MHP'den Mersin İli, Mezitli İlçesi Belediye Başkan adayı olmuştu.

Cengiz Ergün kimdir?

Cengiz Ergün, 1960 yılında Manisa'da doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Manisa'da tamamladıktan sonra Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Askerlik sonrası kendi şirketini kurdu. Serbest inşaat müteahhitliği yaptı. 2000-2008 yılları arası Manisaspor başkanlığı yaptı. Başkanlığı döneminde Manisaspor ilk defa 2005-2006 sezonunda Süper Lige çıkmıştır. İlk defa 2009 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Manisa Belediye başkanı seçildi. 2014 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi adayı olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilk başkanı seçildi. 2019 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı adayı olarak Manisa Büyükşehir belediye başkanı seçildi.

İşte MHP'nin 55 belediye başkan adayı: