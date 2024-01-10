BIST 7.880
DOLAR 29,97
EURO 32,82
ALTIN 1.955,64

Manisa'da korkunç olay! Sevgilisini iş yerinde öldürdü sonra intihar etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
|
Manisa'da korkunç olay! Sevgilisini iş yerinde öldürdü sonra intihar etti

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kişi butik işletmecisi kadını başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Manisa'da korkunç olay! Sevgilisini iş yerinde öldürdü sonra intihar etti

Olay Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre emlakçı olduğu öğrenilen Osman Davras (48), butik işletmecisi Özge Gülenyüz’ün (34) iş yerine gelerek başına ateş etti. 

18
Manisa'da korkunç olay! Sevgilisini iş yerinde öldürdü sonra intihar etti

Daha sonra aynı silahı kendi başına dayayan Osman Davras tetiği çekerek intihar etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

28
Manisa'da korkunç olay! Sevgilisini iş yerinde öldürdü sonra intihar etti

Ekiplerin yaptığı incelemede Osman Davras ve Özge Gülenyüz’ün hayatını kaybettikleri belirlendi. Olay yerine gelen Gülenyüz'ün ailesi sinir krizi geçirdi. 

38
Manisa'da korkunç olay! Sevgilisini iş yerinde öldürdü sonra intihar etti

Olay yeri polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatılırken savcılığın yaptığı incelemenin ardından her iki ceset de otopsileri yapılmak üzere morga kaldırıldı.

48