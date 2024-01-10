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Batan geminin kayıp 7 personeli 53 gündür aranıyor

Batan geminin kayıp 7 personeli 53 gündür aranıyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar 53. gününde devam ediyor.

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Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları 53. gününde karadan yürütülüyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer ekipler, bölgede karadan tarama yapıyor. Sis ve sağanak nedeniyle denizden arama yapılamıyor.

Bu arada Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde batık geminin enkazını kaldırma işlemlerini yürüten şirketin, dün olumsuz hava şartları nedeniyle ara verdiği çalışmalarını koşulların düzelmesinin ardından devam ettirmesi bekleniyor.

Aynı tarihte fırtınanın etkisiyle ikiye bölündükten sonra sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri de devam ediyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

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