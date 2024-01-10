26 yıl önce babalarına nakil yapan doktor bu kez çocuklarından nakil yaptı

Kısa bir süre önce hizmet vermeye başlayan İzmir Şehir Hastanesinde, biri canlıdan diğeri kadavradan olmak üzere ilk organ nakil ameliyatları gerçekleştirildi. Yapılan 3 organ nakli sonrası hastalar sağlıklı bir şekilde taburcu olurken, 26 yıl önce bir babaya nakil yapan aynı doktor, bu kez çocuklarından nakil yaparak hayat kurtardı.

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2 ay önce açılan İzmir Şehir Hastanesinde, genetik geçişli polikistik böbrek teşhisi konulan Uğur Bulut’a (48), kardeşi Ufuk Bulut’tan (40) böbrek nakli gerçekleştirildi. Organ nakil ekibi tarafından gerçekleştirilen canlı vericili böbrek nakliyle Uğur Bolat, sağlığına kavuştu. Abi-kardeşin böbrek naklini gerçekleştiren genel cerrahi uzmanları; Prof. Dr. Adam Uslu, Prof. Dr. Sait Murat Doğan ve Doç. Dr. Gökalp Okut, İzmir Şehir Hastanesinin ilk canlıdan canlıya böbrek naklini yaptıklarını, hastaların durumlarının iyi olduğunu, kısa süre içinde taburcu olacaklarını aktardı.

"26 yıl önce amcamdan babama böbrek nakli yapmıştı, şimdi biz"

Uğur ve Ufuk Bulut kardeşlerde, ameliyatı gerçekleştiren herkese teşekkürlerini ileterek, Prof. Dr. Adam Uslu'nun 26 yıl önce amcadan babalarına böbrek nakli yaptığını söyledi.



Uğur Bulut kardeşler, "Ailemizde, Dr. Uslu ile olan hikâyemiz geçmişe dayanıyor. Kendisi, 1998 yılında amcamdan babama böbrek nakil ameliyatını gerçekleştirdi. Babamda, sayelerinde gayet kaliteli bir hayat yaşadı. Tarih tekerrür ediyor bizim için. Şimdi bugün biz buradayız. Adam hocamıza ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Adam Uslu da, "1997 yılından itibaren önce Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, şimdi de İzmir Şehir Hastanesi organ nakil merkezinin sorumluluğunu yürütüyorum. 25 yıllık böbrek nakli arşivimiz bulunuyor. Böbrek transplantasyonu gereken hastalar için organ nakli hayati bir önem taşıyor. Bizim isteğimiz organ nakillerinde kadavradan transplantasyon tercihimiz; ama bizim ülkemizde canlıdan canlıya nakil daha çok yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

20 yaşında beyin ölümü gerçekleşen hastanın böbrekleri iki kişiye hayat oldu

20 yaşındaki Ü.A.K, kaskız olarak bindiği motosikletin kaza yapması sonucu ağır yaralı olarak önce Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, oradan da İzmir Şehir Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Servisine sevk edildi. Tedavisi devam ettiği sırada beyin ölümü gerçekleşen hastanın iki böbreği, ailesinin onayıyla iki ayrı hastaya nakledildi. Böbrek nakli gerçekleşen iki hasta, tedavilerinin ardından taburcu oldu.



Henüz açılalı 2 ay gibi kısa süre olan İzmir Şehir Hastanesinde, ilk nakil ameliyatların yapılmasının sevindirici olduğunu ifade eden Başhekim Prof. Dr. Orhan Gökalp, "İlkler her zaman önemlidir. Hastanemiz yeni açılan; fakat süratle ivme kazanan, bölgenin sağlıkta parlayan bir merkez haline geldi. Hastanemizin üst düzey imkanları, ekiplerimizin profesyonelliği ile birleşince ortaya çok güzel işler çıkıyor" dedi.