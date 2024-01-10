Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiler Buluşması'nda konuşurken yerel seçimlere dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Sandığa gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz. Sürecin baştan sona sorunsuz, sıkıntısız ve emin bir şekilde yürütülmesini öncelikle siz yapacaksınız. Her ihtimali göz önüne alan bir yaklaşım ile bu seçimleri de tam bir demokratik olgunluk içinde neticelendireceğimize ben inanıyorum." açıklamasını yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 81 ilin valisini ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Valiler Buluşması programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gerektiğinde canımızı feda etmekten çekinmeyeceğimiz vatanımıza hizmet, en ulvi görevimizdir"

"Valiler şehirlerinde yetim halka babalık etmekle şehrin her bir meselesine sahip çıkıp çözümüne öncülük yapmakla mükelleftir. Şehrin yöneticisinin günün 24 saati, yılın 365 günü kapısı da telefonu da gözü de hep açık olacaktır. Aksi halde orada yaşayan insanlara hak ettiği hizmeti veremezsiniz. Bu beklentiyi dile getirmemizin sebebi, devlet geleneğimizin bize aynı hakikati işaret etmesidir.

Vatanımıza aynı hizmet ve kararlılıkla hizmet vermemiz gerekiyor. Hayali olmayanın hedefi de olmaz. Bin yılı aşkın süredir gazadan gazaya koşmuş bir milletin evlatlarıyız. Her ne kadar medeniyetimizin temel kavramlarından uzak kimi mankurtlar varsa da milletimizin kalbi aynı heyecanla artmaktadır. Gerektiğinde canımızı feda etmekten çekinmeyeceğimiz vatanımıza hizmet, en ulvi görevimizdir.

"Türkiye yüzyılı milletin ve devletin ortak hayali"

Hedeflerimizi adım adım hayata geçirdik. Yıllar yılları kovaladı, 2023'ü de bitirdik. Hedeflerimizin birçok kısmına ulaştık. Mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri vesilesiyle milletimizin önüne yeni bir vizyon koyduk. Türkiye Yüzyılı vizyonu, ülkenin topyekun büyümesi ve kalkınmasının adıdır. 2023 hedeflerimizi hayata geçirdik. Türkiye yüzyılı milletin ve devletin ortak hayali.

İşimiz gerçekten zor, sizler de takip ediyorsunuz. Türkiye ne zaman kritik bir yol ayrımıma gelse alçakça oyunlar devreye sokuluyor. Maalesef ülkemizde bu senaryolarda figüranlık yapmak isteyen kesimler de eksik olmuyor. Basit oyunlar bizi hedefimizden uzaklaştıramaz.

Sosyal medya uyarısı

Artık kimsenin itibar etmeyeceğine inanmadığımız bu basit oyunların hedefi bizleri Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan uzaklaştırmaktır. Bugüne kadar başaramadılar, inşallah yine başaramayacaklar. Milli birliğimizin düşmanları sosyal fay hatlarını bu sefer yabancı düşmanlığı üzerinden harekete geçirmeye çalışıyorlar.

Sosyal medya gibi kontrolü küresel güçlerin elinde olan mecralarda dolaşıma sokulan yalan haberlerle ülkeyi karıştırmak istiyorlar. Gençler başta olmak üzere kimi kitlelerin hayal dünyalarını bulandırarak senaryolarını hayata geçirmeye çalışıyorlar.

Türkiye sadece kendi sınırlarından ibaret bir ülke değildir. Türkiye'nin de milletimizden sorumluluk alanı geniştir.

"Sandığa gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz"

Türkiye 31 Mart'ta yeni bir seçime hazırlanıyor. Sizler illerimizdeki en üst düzey temsilcisi durumundasınız. Sizlerden ülkenin ve milletin geleceğini ilgilendiren her husus gibi üstün gayret bekliyorum. Seçimlerin sağlıklı huzur ve güven içinde yapılması şarttır. Milleten alamadıkları desteğin acısını kavga ve kaos ile gizlemek isteyenler olacaktır. Sandığa gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz. Sürecin baştan sona sorunsuz, sıkıntısız ve emin bir şekilde yürütülmesini öncelikle siz yapacaksınız. Her ihtimali göz önüne alan bir yaklaşım ile bu seçimleri de tam bir demokratik olgunluk içinde neticelendireceğimize ben inanıyorum."