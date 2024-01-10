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Milli İstihbarat Teşkilatı Müzesi açıldı!

Milli İstihbarat Teşkilatı Müzesi açıldı!

MİT'in kuruluşunun 97. yıl dönümü törenlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli İstihbarat Teşkilatı Müzesi'nin açılışını da gerçekleştirdi.

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MİT'in 97. kuruluş yıl dönümünde Milli İstihbarat Teşkilatı Müzesi de açıldı. Müzenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve diğer katılımcılarla birlikte gerçekleştirdi.

Milli İstihbarat Akademisi de kuruldu

Törende MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisi'nin de kurulduğunu açıkladı.

Kalın, akademiyle ilgili şunları kaydetti:

"Türkiye'nin istihbarat teorisi ve metodolojisi üzerine söz sahibi bir ülke olabilmesi amacıyla Milli İstihbarat Akademisi'nin kuruluşunu gerçekleştirdiğimizi ilan etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar hususi teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletmek istiyorum. Milli İstihbarat Akademimizi ülkelerde aşırı sağ hareketler başlıklı ilk değerlendirme raporunu da bugün sizlerle paylaşıyoruz.

Raporun konusunun seçilmesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Avrupa'da yükselişe geçen aşırısa faşist ve İslam karşıtı hareketlerin hedefi olması da belirleyici olmuştur.

Söz konusu hareketler Batı demokrasileri ülkemiz ve dünyanın güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı’mızın yenilenen internet sitesini de takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim."

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