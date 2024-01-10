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AK Parti'den emekliye ek zam açıklaması

AK Parti'den emekliye ek zam açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilere ek zam çalışmaların halen devam ettiğini vurgulayarak, "Bugün bir ön görüşme gerçekleştirdik. Eğer önümüzdeki haftaya kadar sonuçlanırsa, kabine tarafından değerlendirilecek ve ardından kanun teklifimize yansıtılacak. Muhtemelen üçüncü haftada bu konuyu daha net bir şekilde belirlemiş oluruz." şeklinde açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye ek zam konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

SSK ve Bağ-kur emeklileri için iyileştirme yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Güler, bu konunun ve etki analizlerinin çalışıldığını dile getirdi.

AK Parti Grup Başkanı Güler, şunları söyledi:

"7-8 maddelik kanun teklifimiz var"

"Asgari ücret artırıldığı için işveren desteğinin 700 liraya çıkarılması, kısa çalışma ödeneği ve diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik kanun teklifimiz var, ona çalışıyoruz. Onun içinde değerlendirilir.

Üçüncü haftamızda belki netleştirmiş oluruz

Önemli olan sadece bir oranın belirlenmesi, artışın ortaya çıkması değil, bütçeyi de ortaya koymamız lazım. Bakanlığımız çalışıyor. Bugün bir ön görüşme yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir, sonra bizim kanun teklifimize de koyarız. Belki üçüncü haftamızda bunu da netleştirmiş oluruz."

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