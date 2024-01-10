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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uzay yolculuğu paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uzay yolculuğu paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından Türkiye'nin uzay keşfine yönelik attığı adımları duyurdu. "Millî Uzay Programımız kapsamında ilk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı. Gurur Duy Türkiye!" sözleriyle duyuruda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin uzay yolculuğuna dair bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Millî Uzay Programımız kapsamında ilk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı. Gurur Duy Türkiye!"

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