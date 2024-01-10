Bursa'da deprem oldu! AFAD şiddetini açıkladı

cc'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Abone ol
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.10'da yaşanan depremin derinliği ise 11.2 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 10, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.36 km] Mudanya (Bursa)
Tarih:2024-01-10
Saat:20:10:06 TSİ
Enlem:40.41167 N
Boylam:28.87056 E
Derinlik:11.2 km
Detay:https://t.co/pOqVrMXFG1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi