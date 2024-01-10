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Bursa'da deprem oldu! AFAD şiddetini açıkladı

Bursa'da deprem oldu! AFAD şiddetini açıkladı

cc'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.10'da yaşanan depremin derinliği ise 11.2 km olarak ölçüldü.

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