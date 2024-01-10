CHP'nin 4 şehirdeki adayları belli oldu

CHP Merkez Yürütme Kurulu'nun toplantısının ardından yerel seçimler için Adana, Hatay, Aydın ve Afyonkarahisar adayları belli oldu.

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CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında yerel seçimlerde aday olacak isimlerin büyük kısmının netleşmesi bekleniyordu. Merak edilen büyükşehirlerden Adana'da kimin aday olduğu ortaya çıktı.

Adana'nın adayı Zeydan Karalar

Adana'da aday gösterilen isim Parti Meclisi'ne bildirildi. Buna göre Adana'da aday yeniden Zeydan Karalar olarak belirlendi. Karalar, ismi PM'den de onay alırsa 31 Mart’ta CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayı olarak seçime girmesi netleşecek.

Adana ilçelerinde de adaylar belirleniyor

Öte yandan CHP'nin Adana'da Ceyhan İlçesi'nde Kadir Aydar, Pozantı'da Şenol Eroğlu, Saimbeyli'de İsmail Durmaz, Tufanbeyli'de Ahmet Aktürk isminde karar kılındı. Bu isimler de PM'de netleşecek.

Hatay adayı Lütfü Savaş

CHP'nin Hatay adayı ise Lütfü Savaş olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal

CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal oldu.

Ayrıca CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu oldu.