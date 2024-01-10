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Adana Demirspor ile İstanbulspor arasında gol düellosu!

Adana Demirspor ile İstanbulspor arasında gol düellosu!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan erteleme maçında Adana Demirspor ile İstanbulspor arasındaki mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

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Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Adana Demirspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 2-2 berabere kaldı. Akdeniz ekibinin gollerini 29.dakikada Yusuf Barasi ve 78. dakikada Andrew Gravillon kaydetti.

Konuk ekibin tek golleri 80. dakikada Modestas Vorobjovas ve 84. dakikada Demeaco Duhaney'den geldi.

Adana Demirspor puanını 29 yaptı. İstanbulspor ise puanını 6 yaptı.

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