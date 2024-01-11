CHP 242 belediye başkan adayını açıkladı! Yılmaz Büyükerşen sürprizi yaşandı! İşte sıralı tam aday listesi..
CHP'de kavgalı geçen Parti Meclisi toplantısının ardından 242 seçim çevresinde belediye başkan adayları belli oldu. Aydın, Hatay, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye başkanlarıyla yola devam kararı alınırken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, son anda adaylıktan çekildi.Abone ol
CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi PM toplantısı Genel Başkan Özgür Özel başkanlığından yapıldı. İki toplantının da gündem maddesi 31 Mart yerel seçimleri oldu. Toplantıda yaklaşık 242 seçim çevresin başkan adayları oylamaya sunuldu. Kavga seslerinin CHP Genel Merkez koridorlarına taştığı PM toplantısı sonrası adaylar açıklandı.
4 büyükşehirde devam kararı
Hem MYK hem de PM'de yapılan oylama sonrasında Hatay'da mevcut başkan Lütfü Savaş, Aydın'da mevcut başkan Özlem Çerçioğlu, Adana'da mevcut başkan Zeydan Karalar, Mersin'de ise mevcut Başkan Vahap Seçer, yeniden aday gösterildi.
Tekirdağ Büyükşehir'de eski milletvekili Candan Yüceer, Afyonkarahisar'da da Burcu Köksal aday olarak gösterildi.
Yılmaz Büyükerşen adaylıktan çekildi
Eskişehir'de ise önemli bir gelişme yaşandı. 25 yıldır Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Yılmaz Büyükerşen, 2024 yılındaki seçimlerde de adaylığını açıklamıştı. Ancak Büyükerşen'in son anda adaylıktan çekildiği ve Ayşe Ünlüce'ye destek verdiği belirtildi. MYK ve PM'nin de onayıyla Ayşe Ünlüce, CHP'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.
Belirlenen il belediye başkan adayları
Belirlenen diğer illeri ise şöyle;
Artvin: Bilgehan Erdem
Bilecik: Melek Mızrak Subaşı
Çankırı: İlhan Tekin
Giresun: Fuat Köse
Kırklareli: Mehmet Siyam Kesimoğlu
Kilis: Hakan Bilecan
Niğde: Hulusi Özen
Osmaniye: Serkan Karayiğit
Sinop: Mehmet Gürbüz
Tunceli: Ali Mustafa Çelik
Uşak: Özkan Yalım
Yalova: Mehmet Gürel
Yozgat: Özkan Şengül
Zonguldak: Tahsin Erdem
Muhittin Böcek için karar sonraya bırakıldı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhttin Böcek'in adaylığıyla ilgili CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den açıklama geldi. Yücel, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız bir kısım merkez ilçelerle beraber değerlendirilecek olduğundan PM’de gündeme alınmadı, önümüzdeki hafta yapacağımız PM toplantısında gündeme geleceğini düşünüyorum. Bunun başka bir sebebi yok." dedi.
İşte belirlenen belediye başkan adayları tam listesi
ADANA: ZEYDAN KARALAR
ADANA CEYHAN: KADİR AYDAR
ADANA POZANTI: ŞENOL EROĞLU
ADANA SAİMBEYLİ İSMAİL DURMAZ
ADANA TUFANBEYLİ: AHMET AKTÜRK
ADIYAMAN MERKEZ KÖMÜR: HASARİ TALAŞ
AFYONKARAHİSAR MERKEZ: BURCU KÖKSAL
AFYONKARAHİSAR MERKEZ ERKMEN: ŞÜKRÜ PANCAR
AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI DEREÇİNE: ÖMER YILDIZ
AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI YEŞİLÇİFTLİK: DEVRİM ÖLMEZ
AKSARAY GÜLAĞAÇ: BUĞRA DEMİR
AMASYA MERKEZ ZİYARET: EMRE DEDEOĞLU
ANKARA ETİMESGUT: ERDAL BEŞİKÇİOĞLU
ANKARA KAHRAMANKAZAN: SELİM ÇIRPANOĞLU
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR: MUSTAFA KOÇAK
ANTALYA AKSEKİ: İLKAY AKÇA
ANTALYA AKSU: İSA YILDIRIM
ANTALYA ALANYA: OSMAN ÖZÇELİK
ANTALYA DÖŞEMEALTI: MENDERES DAL
ANTALYA ELMALI: HALİL ÖZTÜRK
ANTALYA FİNİKE: MUSTAFA GEYİKÇİ
ANTALYA GÜNDOĞMUŞ: NURETTİN SÖNMEZ
ANTALYA İBRADI: SERKAN GEDİK
ANTALYA KAŞ: EROL DEMİRHAN
ANTALYA KEMER: NECATİ TOPALOĞLU
ANTALYA KEPEZ: MESUT KOCAGÖZ
ANTALYA KONYAALTI: CEM KOTAN
ANTALYA KUMLUCA: MUSTAFA KÖLEOĞLU
ANTALYA MANAVGAT: NİYAZİ NEFİ KARA
ANTALYA SERİK: KADİR KUMBUL
ARDAHAN GÖLE: GÖKHAN BUDAK
ARTVİN MERKEZ: BİLGEHAN ERDEM
ARTVİN ARHAVİ: VASFİ KURDOĞLU
ARTVİN HOPA: UTKU CİHAN
AYDIN: ÖZLEM ÇERÇİOĞLU
AYDIN BUHARKENT: ALİ OKKALI
AYDIN EFELER: ANIL YETİŞKİN
AYDIN İNCİRLİOVA: OSMAN GÖKMEN
AYDIN KARPUZLU: TUĞRUL OZAN
AYDIN KOÇARLI: ÖZGÜR ARICI
AYDIN KUŞADASI: ÖMER GÜNEL
AYDIN KUYUCAK: UĞUR DOĞANCA
AYDIN NAZİLLİ: GAMZE YOLCU METİN
AYDIN SÖKE: MUSTAFA İBERYA ARIKAN
AYDIN YENİPAZAR: MALİK ERCAN
BALIKESİR SUSURLUK: HAKAN YILDIRIM SEMİZER
BİLECİK MERKEZ: MELEK MIZRAK SUBAŞI
BİLECİK BOZÜYÜK DODURGA: ÖZKAN GENEL
BİLECİK BOZÜYÜK: MEHMET TALAT BAKKALCIOĞLU
BİLECİK OSMANELİ: İSMAİL ER
BİLECİK YENİPAZAR: GÖKHAN ÖZCAN
BİTLİS MUTKİ: NURETTİN YOL
BOLU MENGEN: TURHAN BULUT
BOLU MERKEZ KARACASU: EKREM VELİOĞLU
BOLU MUDURNU: DOĞAN ONURLU
BURSA GÜRSU: HAŞİM ÖZTÜRK
BURSA HARMANCIK: HAŞİM ALİ ARIKAN
BURSA İZNİK: ALİ SARI
BURSA KARACABEY: GÖNÜL AVİL
BURSA KELES: ORHAN ASLAN
BURSA ORHANGAZİ: ŞABAN ÇETİN ÇOKLAR
BURSA OSMANGAZİ: ERKAN AYDIN
BURSA YILDIRIM: MEHMET ÖNDER MUTLU
ÇANAKKALE AYVACIK KÜÇÜKKUYU: ABDULMUTTALİP GÜREL
ÇANAKKALE ECEABAT: SAİM ZİLELİ
ÇANAKKALE EZİNE GEYİKLİ: RECAİ YİĞİT
ÇANAKKALE GÖKÇEADA: BÜLENT ECEVİT ATALAY
ÇANKIRI MERKEZ: İLHAN TEKİN
ÇANKIRI YAPRAKLI: CESUR ÇAĞLAR
ÇORUM ALACA: HÜSEYİN TÜRK
ÇORUM BOĞAZKALE: DURAN YAZIROĞLU
ÇORUM KARGI: HAMİT DERELİ
ÇORUM ORTAKÖY AŞTAVUL: ŞENOL ÖNCÜL
ÇORUM ORTAKÖY: NECİP ERDEMİRCİ
ÇORUM OSMANCIK: HÜSEYİN KESENEK
DENİZLİ ACIPAYAM: LEVENT YILDIRIM
DENİZLİ BAKLAN: NAİL ŞAŞMAZ
DENİZLİ BEYAĞAÇ: HÜSEYİN EROL
DENİZLİ BOZKURT: BİRSEN ÇELİK
DENİZLİ ÇİVRİL: KEMAL ASLAN
DENİZLİ HONAZ: YÜKSEL KEPENEK
DENİZLİ KALE: ERKAN HAYLA
DENİZLİ MERKEZEFENDİ: ŞENİZ DOĞAN
DİYARBAKIR ÇERMİK: NURETTİN AKTAĞ
DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ: GÜLER KOÇYİĞİT
DÜZCE ÇİLİMLİ: CEMİL TINAZ
DÜZCE KAYNAŞLI: MUAMMER YILDIRIM
DÜZCE MERKEZ BOĞAZİÇİ: NURETTİN KURT
EDİRNE MERİÇ: EROL DÜBEK
EDİRNE UZUNKÖPRÜ: ÖZLEM BECAN
ELAZIĞ AĞIN: TANER ÖĞÜNÇ
ELAZIĞ BASKİL: VELİ BAYGELDİ
ERZURUM ÇAT: ARİF HİKMET KILIÇ
ERZURUM OLTU: NUH BEKTAŞ
ERZURUM TORTUM: HÜSAMETTİN KARADAĞLI
ESKİŞEHİR: AYŞE ÜNLÜCE
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI: KAZIM KURT
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI: AHMET ATAÇ
GAZİANTEP ARABAN: HÜSEYİN KILIÇ
GAZİANTEP İSLAHİYE: OKAN ÖZTÜRK
GAZİANTEP KARKAMIŞ: MUSTAFA GÜZEL
GAZİANTEP NİZİP: ALİ DOĞAN
GAZİANTEP NURDAĞI: MUSTAFA ÇETİN
GAZİANTEP YAVUZELİ: BEKİR SAKAR
GİRESUN MERKEZ: FUAT KÖSE
HATAY: LÜTFÜ SAVAŞ
HATAY ALTINÖZÜ: EROL MENGÜÇ
HATAY KIRIKHAN: ZEYNEP SAĞIROĞLU
HATAY KUMLU: ALİ ÇİMER
ISPARTA ULUBORLU: HÜSEYİN PEHLİVAN
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: MESUT ÖKSÜZ
İSTANBUL BAYRAMPAŞA: HASAN MUTLU
İSTANBUL BEYOĞLU: İNAN GÜNEY
İSTANBUL ÇATALCA: ERHAN GÜZEL
İSTANBUL EYÜPSULTAN: MİTHAT BÜLENT ÖZMEN
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA: HAKAN BAHÇETEPE
İSTANBUL GÜNGÖREN: TEMEL AKKOÇ
İSTANBUL SANCAKTEPE: ALPER YEĞİN
İSTANBUL SİLİVRİ: BORA BALCIOĞLU
İSTANBUL ŞİLE: ÖZGÜR KABADAYI
İSTANBUL TUZLA: EREN ALİ BİNGÖL
İSTANBUL ÜSKÜDAR: SİNEM DEDETAŞ
İZMİR BAYINDIR: DAVUT SAKARSU
İZMİR BERGAMA: TANJU ÇELİK
İZMİR KINIK: SEMA BODUR
İZMİR KİRAZ: NASUH COŞKUN
İZMİR TİRE: HAYATİ OKUROĞLU
İZMİR TORBALI: ÖVÜNÇ DEMİR
KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ: HARUN VİCDAN
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN: ERKAN GÜRBÜZ
KAHRAMANMARAŞ NURHAK: İLHAMİ BOZAN
KARAMAN SARIVELİLER GÖKTEPE: MUSTAFA DOĞAN
KASTAMONU ÇATALZEYTİN: FURKAN KILIÇ
KASTAMONU DADAY: SELAHATTİN YANIK
KASTAMONU İNEBOLU: CEMAL İLYASOĞLU
KAYSERİ FELAHİYE: ŞEREF GÜLESER
KAYSERİ İNCESU: AYŞE KENDİR
KAYSERİ ÖZVATAN: İRFANİYE ALMAZ
KAYSERİ PINARBAŞI: DENİZ YAĞAN
KAYSERİ SARIOĞLAN: MURAT ÖZCAN
KAYSERİ SARIZ: ÖMER FARUK EROĞLU
KAYSERİ YAHYALI: MEHMET ACARBAŞ
KAYSERİ YEŞİLHİSAR: DENİZ ONAÇ
KIRIKKALE BAHŞİLİ: İBRAHİM ALSANCAK
KIRIKKALE YAHŞİHAN: UMUT KAZAN
KIRKLARELİ MERKEZ: MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
KIRKLARELİ BABAESKİ ALPULLU: ORHAN SALTIK
KIRKLARELİ BABAESKİ BÜYÜKMANDIRA: ALADDİN BURAK DOĞAN
KIRKLARELİ BABAESKİ: NURAY ÖNER POLAT
KIRKLARELİ DEMİRKÖY İĞNEADA: TAHİR IŞIK
KIRKLARELİ DEMİRKÖY: MEHMET ŞENAY
KIRKLARELİ KOFÇAZ: MEHMET BALCI
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ: MURAT GERENLİ
KIRKLARELİ MERKEZ İNECE: ŞAHABETTİN VARDAR
KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY: COŞKUN ÜRKMEZ
KIRKLARELİ PINARHİSAR KAYNARCA: NEŞE ÇEVİKBAŞ
KIRKLARELİ PINARHİSAR: ALPER ÖZER
KIRKLARELİ VİZE ÇAKILLI: GÖKHAN KARABULUT
KIRKLARELİ VİZE KIYIKÖY: İSMAİL ÖZEN
KİLİS MERKEZ: HAKAN BİLECEN
KOCAELİ DERİNCE: SERTİF GÖKÇE
KOCAELİ GEBZE: NAİL ÇİLER
KONYA CİHANBEYLİ: FIRAT KIZILKAYA
KONYA SELÇUKLU: ÖMER SÜLE
KÜTAHYA DOMANİÇ ÇUKURCA: GÖKHAN DEMİR
KÜTAHYA PAZARLAR: İSMAİL DEMİR
MALATYA ARAPGİR: HALUK CÖMERTOĞLU
MALATYA YAZIHAN: ABDULVAHAP GÖÇER
MANİSA DEMİRCİ: ŞEREF AKMEŞE
MANİSA KIRKAĞAÇ: ÜSTÜN DÖNMEZ
MANİSA KÖPRÜBAŞI: FATİH TAŞLICA
MANİSA SARIGÖL: TAHSİN AKDENİZ
MANİSA SELENDİ: CEMİL KURT
MERSİN: VAHAP SEÇER
MERSİN ANAMUR: DURMUŞ DENİZ
MERSİN AYDINCIK: ÖZKAN KILIÇARPA
MERSİN BOZYAZI: BAYKAL ARIDENİZ
MERSİN ÇAMLIYAYLA: GÜLAY ŞİMŞEK
MERSİN ERDEMLİ: MEHMET MAVİ
MERSİN GÜLNAR: BAYRAM ALİ DEDE
MERSİN MEZİTLİ: AHMET SERKAN TUNCER
MERSİN MUT: GÜLSÜM KEVSER MUT
MERSİN SİLİFKE: MUSTAFA TURGUT
MERSİN TARSUS: ALİ BOLTAÇ
MERSİN YENİŞEHİR: ABDULLAH ÖZYİĞİT
MUĞLA DALAMAN: SEZER DURMUŞ
MUĞLA KÖYCEĞİZ: ALİ ERDOĞAN
MUĞLA YATAĞAN: MESUT GÜNEL
NEVŞEHİR DERİNKUYU YAZIHÜYÜK: BİROL DEMİRDELEN
NEVŞEHİR DERİNKUYU: TANER İNCE
NEVŞEHİR ÜRGÜP: ALİ ERTUĞRUL BUL
NİĞDE MERKEZ: HULUS ÖZEN
ORDU ÇAMAŞ: LEYLA ÇITIR
ORDU FATSA: AHMET CELAL KARAOĞLANOĞLU
ORDU GÜRGENTEPE: CEMİL ÇOŞKUN
ORDU PERŞEMBE: FARUK PİROĞLU
OSMANİYE MERKEZ: SERKAN KARAYİĞİT
OSMANİYE KADİRLİ: MUSTAFA MERT OLCAR
RİZE ARDEŞEN: ENVER ATAGÜL
RİZE ÇAMLIHEMŞİN: ERSİN DALGA
RİZE GÜNEYSU: HÜSEYİN YANIK
SAMSUN ÇARŞAMBA: İLHAN YÜRÜKÇÜ
SAMSUN TERME: İBRAHİM YAVUZ
SİVAS GEMEREK ÇEPNİ: HAKAN GÜNEŞ
SİVAS SUŞEHRİ: SEMİH DOĞANCI
SİVAS YILDIZELİ: DURAN ATEŞ
TEKİRDAĞ: CANDAN YÜCEER
TOKAT ALMUS AKARÇAY GÖRÜMLÜ: ALİ GÜNEŞ
TOKAT ALMUS ATAKÖY: ÖMER BAYRAK
TOKAT ALMUS GÖLGELİ: HAYATİ TURAN
TOKAT MERKEZ ÇAMLIBEL: DENİZ MENEVŞE
TOKAT MERKEZ GÜRYILDIZ: SABRİ TÜRK
TOKAT NİKSAR: GÜRÇEŞME FATİH ÖZCAN
TOKAT NİKSAR YAZICIK: TUNCER UZUNOĞLU
TOKAT NİKSAR YOLKONAK: RÜŞTÜ KARAKOÇ
TOKAT NİKSAR: CEM ÇITAK
TOKAT PAZAR: MUSTAFA HADİ ÇAVUŞOĞLU
TOKAT ZİLE: ŞÜKRÜ SARGIN
TRABZON AKÇAABAT: OSMAN KALYONCU
TRABZON BEŞİKDÜZÜ: BURHAN CAHİT ERDEM
TRABZON MAÇKA: MUSA TURAN
TRABZON TONYA: MUHAMMET BAŞKAN
TUNCELİ HOZAT: SEYFİ GEYİK
TUNCELİ MAZGİRT AKPAZAR: ZEYNEL YILDIRIM
TUNCELİ MAZGİRT: ÜMİT TAYHAVA
TUNCELİ OVACIK: MUSTAFA SARIGÜL
TUNCELİ PÜLÜMÜR: MÜSLÜM TOSUN
UŞAK MERKEZ: ÖZKAN YALIM
UŞAK ULUBEY: SELİM SAKA
VAN SARAY: KEMALETTİN ARACİ
YALOVA MERKEZ: MEHMET GÜREL
YALOVA ALTINOVA SUBAŞI: TURAN CANBAY
YALOVA ALTINOVA: YASEMİN FAZLACA
YALOVA ÇİFTLİKKÖY: ADİL YELE
YOZGAT MERKEZ: ÖZKAN ŞENGÜL
YOZGAT AKDAĞMADENİ: OĞUZ ERANIL
YOZGAT ÇAYIRALAN: MUTULLAH ÜSTÜN
YOZGAT YERKÖY: İLHAN YILMAZ
ZONGULDAK MERKEZ: TAHSİN ERDEM
ZONGULDAK ÇAYCUMA FİLYOS: EROL ACAR