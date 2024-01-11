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İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 10 kişi İstanbul'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 10 kişi İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ülke tarafından haklarında İnterpol kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 10 şahsın yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda 6 ülke tarafından haklarında İnterpol kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 10 şahsın “Kafes-30’” Operasyonuyla İstanbul’da yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyona 46 ekip ve 117 personelin katıldığını belirtti.

Kafes-30 Operasyonu’nda yakalanan isimler şöyle:
“İsviçre’de dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Taiguo LIU, İran’da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Paria GhasemI, İran’da kara para aklama suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Omid Aaghı, İran’da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Reza Fakhr Attar, İran’da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Edris Moradı, Güney Kore’de kumar suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Tae Yong Sung, Suriye’de göçmen kaçakçılığı suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Ali Abouyeg, Çin’de göçmen kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle aranan Xın An Özbekistan’da insan kaçakçılığı suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Dilnoza Umarova, Özbekistan’da insan ticareti suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Mavluda Ulmasova.”

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