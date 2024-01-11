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Japonya'daki büyük depremlerde ölü sayısı yükseldi

Japonya'daki büyük depremlerde ölü sayısı yükseldi

Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 213'e yükseldi.

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İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde ölenlerin sayısının 213'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada 25 bini aşkın kişinin 400 tahliye noktasında konakladığı, kapanan yollar nedeniyle 3 bin 100 kişinin mahsur kaldığı ve 60 bine yakın hanede elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

Bölge genelinde depremlerde yaralanan 567 kişinin tedavi gördüğü kaydedilen açıklamada, kendisinden haber alınamayan 52 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Merkezi hükümet, deprem bölgesinde mahsur kalanlara yönelik çevre eyaletler Fukui, Toyama ve Niigata'da toplamda 10 bin kişilik konaklama noktası hazırlayacağını duyurdu.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

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