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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Ekrem İmamoğlu CHP'nin İstanbul adaylarını açıkladı!

Ekrem İmamoğlu CHP'nin İstanbul adaylarını açıkladı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisi CHP'nin İstanbul'da bazı ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. İmamoğlu "Birlikte çalışacağız" dedi.

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CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 242 seçim çevresinde daha belediye başkanı adaylarını belirledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki bazı ilçe adaylarını paylaşarak seçim mesajı verdi.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

CHP Parti Meclisi’nde belirlenen İstanbul ilçe belediye başkan adaylarımızı tebrik ediyorum. Birlikte anlamlı bir başarıya imza atmak için çalışacağız. 

Başakşehir: Mesut Öksüz
Bayrampaşa: Hasan Mutlu
Beyoğlu: İnan Güney
Çatalca: Erhan Güzel
Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen
Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe
Güngören: Temel Akkoç
Sancaktepe: Alper Yeğin
Silivri: Bora Balcıoğlu
Şile: Özgür Kabadayı 
Tuzla: Eren Ali Bingöl
Üsküdar: Sinem Dedetaş

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