BIST 7.874
DOLAR 29,98
EURO 33,09
ALTIN 1.960,75
HABER /  GÜNCEL

Şüphe üzerine durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı

Şüphe üzerine durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından şüphelenerek, durdurulan motosikletli şahıslardan 170 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Battalgazi Mahallesi Bahçıvan Sokak üzerinde motosikletle ilerleyen C.G. ve S.A.’yı durdurdu. Ekipler tarafından şahıslar üzerinde yapılan çalışmalarda; şeffaf poşet içerisinde 170,58 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. C.G. ve S.A. hakkında işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin, "Tienşing-1" test uydusunu fırlattı
Çin, "Tienşing-1" test uydusunu fırlattı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Deprem soruşturmasında tutuklanan eski belediye başkanı tahliye edildi
Deprem soruşturmasında tutuklanan eski belediye başkanı tahliye edildi
Ekrem İmamoğlu CHP'nin İstanbul adaylarını açıkladı!
Ekrem İmamoğlu CHP'nin İstanbul adaylarını açıkladı!
İsrail aleyhine açılan soykırım davasına İran'dan destek!
İsrail aleyhine açılan soykırım davasına İran'dan destek!
Amazon yatırım için yüzlerce elemanı işten çıkarıyor!
Amazon yatırım için yüzlerce elemanı işten çıkarıyor!
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 10 kişi İstanbul'da yakalandı
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 10 kişi İstanbul'da yakalandı
Çıldır Gölü’nde atlı kızak keyfi başlıyor
Çıldır Gölü’nde atlı kızak keyfi başlıyor
Japonya'daki büyük depremlerde ölü sayısı yükseldi
Japonya'daki büyük depremlerde ölü sayısı yükseldi
Ankara’da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 yaralı
Ankara’da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 yaralı
İpsala Gümrük Kapısı’nda 8 düzensiz göçmen yakalandı
İpsala Gümrük Kapısı’nda 8 düzensiz göçmen yakalandı
AK Parti yerel seçim beyannamesini ne zaman açıklayacak?
AK Parti yerel seçim beyannamesini ne zaman açıklayacak?