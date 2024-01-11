Hatay'da Lütfü Savaş aday oldu Özgür Özel'in '10 belediyeden biri bizim, ben o kusuru alırım' sözleri gündem oldu

CHP'nin Lütfü Savaş'ı yeniden Hatay Büyükşehir adayı göstermesi tepkilere yol açtı. 6 Şubat depreminin sonuçlarına ilişkin yerel yönetimlerde de kusur olduğunu dile getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözleri, Hatay adayının tekrar Lütfü Savaş olmasıyla tekrar gündeme geldi.

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31 Mart yerel seçimleri için yeni adaylarını duyuran CHP, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da görevde olan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’la bir dönem daha devam etme kararı aldı. Hataylılar, CHP'nin Lütfü Savaş kararına tepki gösterdi.

31 Mart yerel seçimleri için yeni adaylarını duyuran CHP, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da görevde olan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’la bir dönem daha devam etme kararının ardından akıllara, Genel Başkan Özgür Özel'in "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak çünkü depremden sonra Hatay başkan hakkında ne düşünüyorsa o karara uymak zorundayız" sözleri geldi.

Özel, Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programında 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili konuşmuş, Hatay adayı ile ilgili Hatay halkının kararına uyacaklarını dile getirmişti. 6 Şubat depreminin sonuçlarına ilişkin yerel yönetimlerde de kusur olduğunu dile getiren CHP liderinin sözleri, Hatay adayının tekrar Lütfü Savaş olmasıyla tekrar gündeme geldi.

"10 belediyeden biri bizim, ben o kusuru alırım"

Özel, gazeteci Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamalarda, "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak çünkü depremden sonra Hatay başkan hakkında ne düşünüyorsa o karara uymak zorundayız" demiş, Işık'ın "Hatay'da yaşanan yıkımda Hatay Belediyesi'nin de sorumluluğu var mı?" sorusunu ise Özel, "Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır. Burada bir kusur biçilecekse yerel yönetimlerin hiç kusuru yoktur demek mümkün değil. 10 belediyeden biri bizim, ben o kusuru alırım, 9 kusurun da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ait olduğunu dikkatlerinize sunarım" demişti.

Savaş'ın "İdealist bir insan" sözleri

CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın depremin ilk günlerinde Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, Mehmet Yaşar Coşkun hakkında söyledikleri tartışma konusu olmuştu. Savaş, "Orası eski mimarlar odası başkanımızın yapmış olduğu bir bina. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Bunu büyük ihtimal şartlarına uygun yapmıştır, deprem yönetmeliğine göre yapmıştır" demişti.

Bine yakın insan öldü, 52 kişi kayıp

Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde 2013 yılında tamamlandıktan sonra daireleri ‘Cennetten bir köşe’ sloganıyla satılan Rönesans Rezidans’ta bine yakın insan hayatını kaybetmişti. Depremden bu yana kayıp 52 kişiden haber bekleyen aileler, suçluların cezalarını çekmelerini istiyor.