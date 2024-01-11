Hataylı depremzedeler isyan etti! "Lütfü Savaş'ı aday göstermeye utanmadınız mı"

Lütfü Savaş'ın dün yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından Hataylı depremzedeler ayağa kalktı. "Yeniden aday göstermeye utanmadınız mı?" diye soran da oldu, TİP'e "Barıy Atay'ı aday gösterin" çağrısı yapan da... İşte o tepkilerden bazıları...