Hataylı depremzedeler isyan etti! "Lütfü Savaş'ı aday göstermeye utanmadınız mı"
CHP, 6 Şubat depremleri sonrası eleştirilerin odağındaki isimlerin başında gelen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı yeniden aday gösterince ortalık karıştı. Hataylı depremzedeler, sosyal medyada ayağa kalktı. Özgür Özel'in "Hataylılar ne düşünüyorsa biz de öyle düşünüyoruz" sözleri hatırlatıldı.
31 Mart yerel seçimleri için yeni adaylarını duyuran CHP, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da görevde olan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’la bir dönem daha devam etme kararı aldı. Deprem sonrası yaptığı açıklamalarla saç baş yolduran, yüzlerce kişiye mezar olan binaların müteahhitlerini savunan Lütfü Savaş'ın adaylığı Hataylıların büyük tepkisini çekti.
Özgür Özel'in o sözleri hatırlatıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, adaylar açıklanmadan önce yaptığı açıklamalarda, "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak çünkü depremden sonra Hatay başkan hakkında ne düşünüyorsa o karara uymak zorundayız" demişti.
Lütfü Savaş'ın dün yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından Hataylı depremzedeler ayağa kalktı. "Yeniden aday göstermeye utanmadınız mı?" diye soran da oldu, TİP'e "Barıy Atay'ı aday gösterin" çağrısı yapan da... İşte o tepkilerden bazıları...