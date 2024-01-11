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Depremzedeye gelen faturaya bakın! Geriye dönük kullanım bedeli talep edildi

Depremzedeye gelen faturaya bakın! Geriye dönük kullanım bedeli talep edildi

6 Şubat’taki depremin üzerinden 11 ay geçtikten sonra elektrik şirketi geriye dönük kullanım bedelini talep etti. Kullanılmayan ya da yıkık haldeki binalara fatura gönderildi.

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Deprem bölgesinde hasar gören ve kullanılmayan evlere 11 aylık elektrik faturası gönderildi. Hatay’ın Hassa ilçesinde orta hasarlı evine 4 bin 080 lira fatura gelen A.P. isimli vatandaş, Sözcü'ye şunları anlattı:

- Evim orta hasarlı ve 6 Şubat depreminden sonra ilk elektrik faturası bu ay geldi. Son okuma tarihi 3 Ocak 2024 ve faturaya göre elektrik borcum 4 bin lirayı aşıyor. Ev kullanılmıyor, nasıl oluyor da bu kadar yüksek fatura geliyor?

- Sayacı ilk okuma tarihi de 6 Şubat 2023 görülüyor. Depremin olduğu gün, millet can derdindeyken elektrik sayacının nasıl okudular? 

- Faturaya göre 331 günlük ölçüm yapılmış. Şubat 2023’ten Aralık 2023’e kadar her ay için ayrı ayrı kullanım gösteriliyor. Oysa depremden sonra mesken hiç kullanılmadı. Şirketin çağrı merkezini aradım bilgi vermediler. Bölgede birçok kişiye benzer faturalar geldi ve 10 gün içinde ödenmesi isteniyor.

8 taksitli fatura kestiler

Depremzedelere mail olarak gönderilen elektrik faturalarının son ödeme tarihi 15 Ocak 2024 olarak bildirildi. Elektrik şirketi abonelere 8 taksitle ödeme yapılabileceğini SMS ile bildirdi ve “6 Şubat tarihinden sonraki tüketimlerinize ilişkin faturanıza vade farksız 8 taksit yapılmıştır” denildi.

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