Çalışma tamamlandı, milyonlarca emekli ek zam bekliyor! İşte masadaki 3 formül
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek iyileştirme bu hafta netleşecek. Faruk Erdem, Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığı bürokratlarının teknik çalışmayı tamamladığını duyurdu. İşte masadaki üç formül...
"SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek iyileştirme bu hafta netleşecek. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığı bürokratları teknik çalışmayı tamamladı. Üç formül üzerinde duruluyor. Refah payı olarak puan eklenmesi, taban maaşın enflasyon kadar artırılması, kök aylıklara en düşük rakamdan başlamak kaydıyla seyyanen artış. Temmuz'da memur emeklilerinin 5 puan daha az zam alacak olması ile Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 5 puanlık fark ile yıllık eşitlik de gündemde." ifadelerini kullanan Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında milyonlarca emeklinin beklediği haberin detaylarını aktardı ve şunları kaydetti:
Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından emeklilerin ve memurların zam oranları da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam oluştu.
Bu ay zamlı maaşlar ödenmeden önce özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek artışlar gündeme geldi. Refah payı ile enflasyon artışının yükseltilmesi, taban maaşın yeniden belirlenmesi ve düşük kök maaşlar için artış yapılması gündemde. Artış yapılırken öncelikle düşük maaş alanlara öncelik verilmesi bekleniyor.
7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşının 10 bin TL'yi aşması beklenirken emekli refah payı, seyyanen zam formülü de masada. Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası emekliler ve memurlar için tablo şöyle oluştu: