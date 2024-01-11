Çalışma tamamlandı, milyonlarca emekli ek zam bekliyor! İşte masadaki 3 formül

"SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek iyileştirme bu hafta netleşecek. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığı bürokratları teknik çalışmayı tamamladı. Üç formül üzerinde duruluyor. Refah payı olarak puan eklenmesi, taban maaşın enflasyon kadar artırılması, kök aylıklara en düşük rakamdan başlamak kaydıyla seyyanen artış. Temmuz'da memur emeklilerinin 5 puan daha az zam alacak olması ile Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 5 puanlık fark ile yıllık eşitlik de gündemde." ifadelerini kullanan Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında milyonlarca emeklinin beklediği haberin detaylarını aktardı ve şunları kaydetti: