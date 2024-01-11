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Aliyev'den Erdoğan'a övgü: Arayacağım ilk kişi kardeşim Erdoğan olur

Aliyev'den Erdoğan'a övgü: Arayacağım ilk kişi kardeşim Erdoğan olur

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yerel televizyon kanalında konuştu. "Kardeşim" dediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdıran Aliyev, "Ülkemle ilgili ciddi bir konuda arayacağım ilk kişi Recep Tayyip Erdoğan olur" dedi.

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2. Karabağ Savaşı'nda yaptığı telefon görüşmelerinden bahseden Aliyev, en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Aliyev, Erdoğan'ın savaşın ilk gününden son gününe kadar Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirterek, "Azerbaycan'a verdiği siyasi ve manevi destek bir çoklarına mesaj oldu. Bu, sadece Azerbaycan halkına dayanışma mesajı değil aynı zamanda savaşa müdahale etmek isteyenlere 'karışmayın' mesajıydı. Azerbaycan halkı bunu hiçbir zaman unutmayacaktır." diye konuştu.

Şuşa'nın işgalden kurtarılmasının ardından kendisini ilk kutlayan kişinin de Erdoğan olduğunu dile getiren Aliyev, "Eğer bugün ülkemizle ilgili herhangi bir ciddi konu olursa tabii ki ilk arayacağım ve bilgilendireceğim kişi kardeşim Recep Tayyip Erdoğan olur." ifadelerini kullandı.

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