Egeli ayakkabıcılar İtalya seferine çıkıyor!

Cumhuriyetin 100. yılında 42,6 milyar dolar dövizi Türkiye’ye kazandıran Egeli ihracatçılar, ihracat rakamlarını artırmak için 2024 yılında yoğun bir pazarlama faaliyet programı oluşturdu.

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Egeli ihracatçıların 2024 yılında ilk pazarlama atağı Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nden geldi. Son 20 yılda yaptığı atakla deri sektörünün ihracatında yüzde 65’lik paya ulaşan Türk ayakkabı sektörü, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ihracattaki konumunu daha da güçlendirmek için İtalya’ya çıkartma yapmaya hazırlanıyor.

Türk ayakkabı ve saraciye ihracatçıları, 13-16 Ocak 2024 tarihinde İtalya’nın Riva Del Garda şehrinde düzenlenecek Expo Riva Schuh Garda Bags Fuarı’na Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin milli katılım organizasyonunda 37 firmayla çıkarma yacak.

Dünya ticaretindeki dijitalleşme hamlelerinde yön verici olan, dünyanın ilk sanal fuarını düzenleyen Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, “Ayakta Gör” isimli sanal gerçeklik projesini Garda Fuarı’nda yeni yazılımla ithalatçılarla buluşturacak.

2023 yılında Avrupa Birliği’ndeki resesyon, Türkiye’deki yüksek enflasyon düşük kur baskısı nedeniyle Türkiye’nin deri ve deri mamulleri ihracatının yüzde 9,5’luk düşüşle 2 milyar 506milyon dolardan 1 milyar 860 milyon dolara gerilediği bilgisini veren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, 2024 yılında yapacakları fuarlar, ticaret heyetleri ve alım heyetleriyle sektör ihracatındaki geri gidişi durdurmayı hedeflediklerini söyledi.

Risk alarak ticaret yapacağız

Sektör olarak zor bir sınavdan geçtiklerini dile getiren Zandar, “Aşırı artan işçilik maliyetleri ve yatay seyreden kur ile fiyat verecek ayakkabı ve saraciye sektörleri Garda Fuarı’nda 2024/25 Kış sezonu için fiyat verecek. Yanlış hesap 6 aylık bir kayıp demek. Döviz kurunu yüksek olarak hesaplayıp fiyat vermek zorunda kalan sektörümüz yine büyük bir risk alarak ticaret yapacak” değerlendirmesinde bulundu.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin Expo Riva Schuh Fuarı milli katılım organizasyonu katılımcısı firmalara sunacağı hizmetler hakkında bilgi veren Zandar, “Katılımcı firmalarımızın ürünlerini artırılmış gerçeklik teknolojisiyle EİB metaverse altyapısında üçüncü kez sergileyeceğiz. Firmalarımızın fuarda sunduğu ürünlerin gerçekçi doku ve yansıma ile EİB’e özel geliştirilen bir yazılımla modellenerek 3 boyutlu olarak sistemde entegrasyonu sağlanacak. EİB Metaverse trend alanında ziyaretçiler ürünleri 360 derece inceleme ve önceki edisyonlardaki projeden farklı olarak geliştirilen proje ile sisteme entegre bir kiosk ile dijital ortamda seçtikleri ayakkabı ürünlerini bizzat kendi ayağı üzerinde deneme şansına erişeceklerdir. Firma logoları, fiyat aralıkları, ürün kodları, ürünlerin teknik özellikleri ve firma iletişim bilgileri modellenen ortama entegre edilerek fuar ziyaretçilerinin katılımcı firmalarımızın dijital stantlarını bulundukları yerden ziyaret etmelerine ve ürünleri incelemelerine imkan sağlayacak” diye konuştu.

2024 yılında İtalya Expo Riva Schuh Fuarı yanında Kazakistan ve Suudi Arabistan’a sektörel ticaret heyeti planladıklarını aktaran Zandar, 2024 yılında yapacakları pazarlama faaliyetleriyle ayakkabı ve saraciye sektörlerinde 1,4 milyar dolar olan Türkiye geneli ihracat rakamını korumayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.