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Dolar tarihi rekorunu kırdı ve ilk kez 30 lirayı aştı! 11 Ocak 2024 piyasalarda son durum

Dolar tarihi rekorunu kırdı ve ilk kez 30 lirayı aştı! 11 Ocak 2024 piyasalarda son durum

Günlerdir 30 lira sınırını zorlayan dolar Dolar/TL güne yükseliş ile başlayarak tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Dolar kuru 30 TL'yi gördü.

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Dolar/TL 30 seviyesini aşarken bugün TCMB haftalık verileri ile ABD'de düzenlenecek yatırımcı günü mesajları izlenecek. Eylül başından bu yana günlük sınırlı değer kayıplarını sürdüren TL'deki kayıp Aralık ayının ilk yarısında görülen tempoya kıyasla biraz hızlandı.

Dolar/TL bu sabah 10.25'te 30 seviyesinde işlem gördü. Geçen yılın tamamını yüzde 36,6, aralık ayını yüzde 2,2 kayıpla kapatan TL, 2024 başından bugüne yüzde 1,3 değer yitirdi.

Yatırımcı temasları takip ediyor

TCMB'nin ilk kez yatırımcı günü temasıyla bugün JPMorgan'ın New York merkezinde gerçekleştireceği toplantısında verilecek mesajlar piyasalarda yakından takip edilecek.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın para politikası konulu sunumu ile başlayacak toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Maliye Politikası ve Hazine'nin Finansman Görünümü" başlıklı online sunum yapacak. 

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