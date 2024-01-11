BIST 7.937
DOLAR 30,01
EURO 33,04
ALTIN 1.962,69
HABER /  GÜNCEL

Marmara'daki fırtına balık fiyatlarını da vurdu

Marmara'daki fırtına balık fiyatlarını da vurdu

Marmara Bölgesi’nde etkisini artıran yağışlı ve soğuk hava balık tezgahlarındaki fiyatları da yükseltti.

Abone ol

Hafta başından beri soğuk havanın etkisi hissedilmeye başladı. Denizlerde birkaç gündür görülen fırtına nedeniyle balıkçılar avlanmaya çıkmakta zorlandı. Avlanmanın az olması balık fiyatlarını da yükseltti.

Geçen hafta kilosu 100 liradan satılan hamsi bugün 200 liradan satılıyor. Karaköy Balıkçılar Çarşısı’nda tezgahlarda çeşitin olduğu görülse de bolluk olmadığı göze çarptı. Mezgitin kilosu 250 liradan, çinakop 400-500 liradan, tekir 400-500 liradan, istavrit 150 liradan satılıyor.

Fırtınanın balık tezgahlarına olumsuz etkisinin olduğunu aktaran balıkçı Savaş Düzenli, "Marmara’da fırtına olduğu için avlanmada sorunlar yaşandı. Karadaki rüzgar ile denizlerdeki rüzgar çok farklı. Balıkçılar denizlere açılamayınca tezgahlarda bolluk göremedik. Tezgahlarda çeşit var, fakat fiyatlar pahalı. Hamsi geçen hafta 100 lirayken bu hafta 200 liraya kadar çıktı." dedi.



Balıkçı Samet Balyemez ise "Şu an vatandaşlar hamsi, istavrit, çupra ve levreğe talep gösteriyor. Hava şartları nedeniyle geçen hafta olan bolluk bu hafta yok. Havalar soğuyunca balıklar yağlanır, lezzetlenir. Balık tezgahlara az geliyor havaların düzelmesiyle daha çok gelmesini bekliyoruz. Balık bollaştıkça fiyatlar da düşecektir." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Dolar tarihi rekorunu kırdı ve ilk kez 30 lirayı aştı! 11 Ocak 2024 piyasalarda son durum
Dolar tarihi rekorunu kırdı ve ilk kez 30 lirayı aştı! 11 Ocak 2024 piyasalarda son durum
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
TTB: Yaşadığımız nezle değil! Ölümcül Influenza ve KOVID salgını var
TTB: Yaşadığımız nezle değil! Ölümcül Influenza ve KOVID salgını var
Bakan Mehmet Şimşek açıkladı! Türkiye 2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattı
Bakan Mehmet Şimşek açıkladı! Türkiye 2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattı
Batman'da özel hastanede yangın çıktı!
Batman'da özel hastanede yangın çıktı!
Maltepe’de ruhsatsız silah ticareti operasyonu
Maltepe’de ruhsatsız silah ticareti operasyonu
Marmara’da başlayan kar yağışı ve fırtına balık fiyatlarına yükseliş olarak yansıdı
Marmara’da başlayan kar yağışı ve fırtına balık fiyatlarına yükseliş olarak yansıdı
Bingöl'de kar kalınlığı 4 metreye ulaştı, kepçe kar içinde kayboldu
Bingöl'de kar kalınlığı 4 metreye ulaştı, kepçe kar içinde kayboldu
Denizli’de yoğun sis ve kaygan zemin araç sürücülerine zorlu anlar yaşattı
Denizli’de yoğun sis ve kaygan zemin araç sürücülerine zorlu anlar yaşattı
Egeli ayakkabıcılar İtalya seferine çıkıyor!
Egeli ayakkabıcılar İtalya seferine çıkıyor!
Erzincan’da seralarda ocak ayında marul hasadı sürüyor
Erzincan’da seralarda ocak ayında marul hasadı sürüyor
Aliyev'den Erdoğan'a övgü: Arayacağım ilk kişi kardeşim Erdoğan olur
Aliyev'den Erdoğan'a övgü: Arayacağım ilk kişi kardeşim Erdoğan olur