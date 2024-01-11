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Yoğun kar yağışında vatandaşa yardım için kolları sıvadı

Yoğun kar yağışında vatandaşa yardım için kolları sıvadı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, kış mevsiminde vatandaşlar için yapılacak çalışmaları hazırladı.

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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, soğuk kış günlerinde vatandaşlara yapılacak ve yapılması planlanan yardım çalışmalarını değerlendirdi.

Kuruluş müdürlerinin ve personelin katıldığı toplantıda, yoğun kar yağışı nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlara yapılacak yardım ve ulaşım çalışmaları değerlendirildi. Yardım için kolları sıvayan İlkay Türkoğlu, Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü olarak hazır olduklarını belirtti.

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