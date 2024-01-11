Süper Lig'de yabancı oyuncu kuralı değişti! Futbol Federasyonu sayıyı 2 azalttı

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni yabancı kuralıyla ilgili açıklama yayımladı. TFF, 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürüldüğünü açıkladı..

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Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürüldüğünü açıkladı.. Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı sınırıyla ilgili açıklama yayımladı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde; "2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır."