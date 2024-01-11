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Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısına çıkıyor

Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısına çıkıyor

Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan, yarın ikinci kez hâkim karşısına çıkıyor. Duruşmada futbolcular Selçuk İnan, Emre Belözoğlu ve Arda Turan’ın da arasında bulunduğu 7 kişi müşteki, 11 kişi ise tanık olarak dinlenecek. Hem Seçil Erzan’a hem de müşteki ve tanıklara kırık telefondan çıkan yazışmalar da sorulacak.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan 62 sayfalık  iddianamede  Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan, Nestor Fernando Muslera, Buse Terim  Bahçekapılı ve eşi Volkan Bahçekapılı’nın da arasında bulunduğu 18 kişi müşteki olarak yer aldı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan’ın 18 kişiye yönelik “Nitelikli dolandırıcılık” ve 12 kez “Özel belgede sahtecilik” suçlarından toplam 66 yıldan 216 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

3’ü tutuklu 6 şüphelinin ise 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep edildi. Erzan’ın 18 müştekiyi toplam 25 milyon 770 bin USD ve 7 milyon 384 bin TL dolandırdığı iddia edildi.

Hürriyet'te Ayşegül Usta'nın haberine göre Yarın (cuma) görülecek 2’nci duruşmada ise mahkemenin kararı doğrultusunda Buse Terim Bahçekapılı, Bülent Çeviker, Emre Belözoğlu, İsmail İbrahim Çağlar, Arda Turan ve Selçuk İnan duruşmada müşteki olarak ifade verip şikâyetlerini anlatacak. 

İlk duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar verilen ancak duruşmadan sonra hazırlanan ve dava dosyası ile birleştirilen iddianamede müşteki olarak yer alan Mert Zeydanlı’nın da 2’nci duruşmada müşteki olarak ifadesinin alınması bekleniyor. Yine ilk duruşmada zorla getirilmelerine karar verilen Semih Kaya, Tanın Yılmaz, Merve Yılmaz, Nur Erkasap, Mustafa Sefa, Candaş Gürol, Fırat Özdemir, Nilgün Arabacı, Gülsenal Bayramova, Oğuzhan Özerk ve Bülent Onat tanık olarak dinlenecek.

Yeni deliller sunulacak

Seçil Erzan’ın kırık telefonunun incelenmesiyle, yüksek getirili fon vaat ettiği müştekilerle yazışmaları da ortaya çıktı. Ayrıca sanıkların telefonlarına ait suç tarihinden geriye 6 aylık arama, aranma ve baz kayıtlarına ilişkin döküm, Erzan ile sanıklardan Asiye Öztürk’ün imza örneklerine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu ve Denizbank Büyükdere şubesinin olay tarihinden geriye 6 aylık kamera kayıtlarının da dava dosyasına girmesi bekleniyor.

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